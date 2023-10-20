محافظ السويس يستقبل وزير الأوقاف في ذكرى انتصار المقاومة الشعبية

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة بمبنى الديوان العام، في الذكرى ال 50 لانتصارات أكتوبر وذكرى انتصار المقاومة الشعبية في السويس.

وكان فى استقباله الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة واحمد الوزيري السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء.

وتحدث وزير الاوقاف عن البرامج وأنشطة تحفيظ القرآن للأطفال، وحلقات العلم، موضحا أنه جرى اختيار يوم الجمعة لاستقبال النشئ في حلقات تحفيظ القرآن، فضلا عن تخصيص مساجد أيضا مقرأة القرآن والتي تعمل على تحسين وتصحيح قراءة القرآن والحفظ أيضا للكبار.

وشهد وزير الأوقاف ومحافظ السويس استلام أوقاف السويس دفعة من لحوم صكوك الأضاحي بلغت 2 طن، و1000 شنطة مواد تموينية وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وطالب وزير الأوقاف من الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول صكوك الأضاحي إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية والمتعففين، والفقراء.

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