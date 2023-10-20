«النواب» و«الشيوخ» يؤيدان الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه لأمن مصر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر تقريرا تلفزيونيا بعنوان «النواب والشيوخ يؤيدان الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه لأمن مصر».

وذكر التقرير، أن أعضاء البرلمان المصري بغرفتي النواب والشيوخ أكدوا تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وتفويضه في أي قرار يتخذه لحماية أمن مصر القومي والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الطارئة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس والمخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على إرسال برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي يعبر فيها المجلس عن دعمه الكامل وتأييده للرئيس والقوات المسلحة في كل ما يتخذونه من خجوات لتأمين الأمن القومي المصري.

وعقد مجلس الشيوخ جلسة طارئة أدان فيها الاعتداء الإسرائيلي على القطاع ودعا المجلس التعاون الدولي إلى الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وأعلن المجلس أنه يتابع بكل أسى وألم الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق وأنه يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.