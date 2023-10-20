الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البطريرك يوحنا العاشر: نستنكر الاعتداء على كنيسة القديس بورفيريوس في غزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعرب البطريرك يوحنا العاشر في اتصال هاتفي مع المطران خريستوفوروس مطران عمان عن كامل تضامن كنيسة أنطاكية مع الكنيسة المقدسية بعد الاعتداء الآثم الذي طال جوار كنيسة القديس بورفيريوس في غزة.

 وطلب البطريرك يوحنا العاشر نقل تضامنه ومحبته وتعازيه إلى البطريرك ثيوفيلوس وإلى سائر مؤمني الكنسية المقدسية وذلك باسمه وباسم آباء المجمع الأنطاكي المنعقد في البلمند. وأكد غبطته أن كنيسة أنطاكية تصلي من أجل وقف هذا العدوان الآثم الذي تتعرض له غزة.

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البطريرك يوحنا العاشر البطريرك ثيوفيلوس المطران خريستوفوروس المطران كنيسة القديس بورفيريوس
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