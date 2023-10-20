ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدار السلام.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص، مقيمين بالشرقية) بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة حدادة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة، وعثر بداخلها على حفرة بعمق متر ونصف وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



