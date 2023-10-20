بايدن: لن أرسل القوات الأمريكية إلى أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لا تريد أن يقاتل جيشها نظيره الروسي، لكن إذا هاجمت «موسكو»، حلفاء «الناتو»، فإن «واشنطن» ستدافع عن كل شبر من دول التكتل العسكري.

وأضاف في كلمته للشعب الأمريكي من المكتب في البيت الأبيض والتي نقلتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن واشنطن لن توقف المساعدات لأوكرانيا، والولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا معدات من المخزونات وستتم صناعة المزيد من المعدات الجديدة لتلبية احتياجات الولايات المتحدة نفسها، متابعا “لن أرسل القوات الأمريكية إلى أوكرانيا و«كييف» تطلب المساعدة فقط”.

كما لفت إلى أن العالم عند نقطة تحول والقرارات المتخذة الآن ستحدد العقود المقبلة، وأن الولايات المتحدة وشركائها يعملون من أجل مستقبل أفضل للشرق الأوسط، ليس فقط لصالح المنطقة ولكن أيضًا لصالحهم.