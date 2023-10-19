رئيس بنك الطعام : لن نترك معبر رفح إلا بعد إدخال المساعدات لغزة

قال الدكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إنّه تم جمع 115 شاحنة مساعدات لفلسطين في غضون 30 ساعة فقط، موضحًا، أن بنك الطعام مسؤول عن 41 شاحنة منهم.

وأضاف "سرحان"، في حواره مع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية": "جئنا إلى العريش وانتظرنا نحو 4 أيام، ثم ذهبنا إلى معبر رفح وننتظر أمامه منذ 3 أيام، وجئت إلى هنا لدعم القضية الفلسطينية، حيث يتعرض أهلنا في غزة لعملية إبادة جماعية وتطهير عرقي واضح جدا".

وتابع الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: "اخترنا المرابطة أمام المعبر ولن نتحرك مثلما لا يتحرك الفلسطينيون من غزة وسندخل كل المساعدات لأهالي غزة، وهناك أكثر من 50 شاحنة جاهزة في القاهرة، وبعدها سنعد 50 شاحنة أخرى عندما تدخل كل الشحنات قطاع غزة".

وشدد، على أن المصريين يتميزون بالكرم والدولة المصرية قادرة على الاستجابة لأي ضغوط تحدث حولها، ونتذكر في فترة جائحة كورونا تم تطبيق حظر التجوال وعملنا على تغطية هذه الأزمة مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.