أعلن المهندس حسن كامل، رئيس اتحاد الشركات، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس إدارة الاتحاد على التبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح أهل قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة للمساهمة في توفير الاحتياجات الغذائية والطبية لهم.

الاتحاد الرياضي للشركات يتبرع بـ100 ألف جنيه لصالح أهالي غزة

ونعى رئيس اتحاد الشركات شهداء قطاع غزة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للبطولة الدولية للشركات بمشاركة 5 دول عربية، مؤكدا على تأييدهم الكامل لقرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بشأن رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم بقطاع غزة إلى سيناء في مصر.

وكان رئيس الاتحاد قد أعلن عن إلغاء حفل افتتاح البطولة حدادا على شهداء غزة، في الوقت الذي تشارك في البطولة 5 دول عربية، هي: مصر والأردن والعراق وتونس والجزائر، وتقام المنافسات في ألعاب: خماسيات كرة القدم للصالات، وتنس الطاولة، وكرة اليد.