الجزائر: مسيرات شعبية حاشدة في العاصمة وعدد من المدن تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

شهدت الجزائر العاصمة وعدد من المدن الجزائرية الأخرى، اليوم الخميس، مسيرات شعبية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى مجازر وحشية، ورفضا للتهجير ولمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل "العاجل" لوقف هذا العدوان.

ومنذ صباح اليوم، توافد آلاف الجزائريين من مختلف أحياء العاصمة إلى ساحة أول مايو، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتافات تدين همجية الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرتكب مجازر ضد الأبرياء العزل من أبناء الشعب الفلسطيني.

وبأصوات مدوية، تعالت هتافات الجزائريين المشاركين في هذه المسيرة مطالبين المجتمع الدولي بـ "التدخل العاجل" من أجل نصرة الشعب الفلسطيني الذي يواجه جرائم ضد الإنسانية، منددين بهجمية الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما قصف مستشفى "المعمداني" بغزة الذي راح ضحيته المئات من الشهداء لا سيما من الأطفال والنساء.

كما شهدت ولايات مثل باتنة، التي شهدت مسيرة يتقدمها الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زروال وترديد هتافات "الشعب يريد تحرير فلسطين"، وقسنطينة، وبرج بوعريج، والجلفة والبليدة وعنابة ومستغانم وتبسة وبجاية وورقلة وسعيدة وسيدي بلعباس وتيبازة والبويرة، خروج مسيرات شعبية تنديدا بالمحتل الإسرائيلي.

وكانت عدة أحزاب سياسية جزائرية ومنظمات المجتمع المدني، قد دعت إلى الخروج في مسيرات شعبية عبر كافة الولايات الجزائرية دعما للشعب الفلسطيني ورفضا للمجازر التي يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.