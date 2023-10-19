الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي يبحث خطط استمرارية عمل الموانئ البحرية والمطار حال حدوث ظروف استثنائية

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الإجراءات والتدابير الاحترازية والخطط التي تضعها الوزارة في الموانئ البحرية اللبنانية الأربعة ببيروت وطرابلس وصيدا وصور، وكذلك على صعيد المطار والطرقات والجسور وذلك لضمان استمرارية عمل هذه المرافق الحيوية حال مواجهة أية ظروف استثنائية.

وعقب اللقاء، قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة إن هذه التدابير والخطط تلحظ أهمية استمرارية العمل في هذه المرافق، مؤكدا أن هذا الأمر يستلزم مواكبتها بوضع آلية مالية من قبل مجلس الوزراء تكون سريعة ومرنة وعملية ومستندة على أصول قانونية تقر في مجلس الوزراء، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أية تطورات قد تستجد في البلاد.

 

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لبنان نجيب ميقاتي بيروت
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