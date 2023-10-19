الصحة الفلسطينية: إسرائيل وجهت تهديدات لكل مستشفيات غزة.. فيديو

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد المصابين جراء العدوان الإسرائيلي في غزة وصل إلى 12 ألف و493 جريحا، إضافة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 3785 شهيدا.. بينهم 1524 طفلا.

وأوضح القدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن عدد ضحايا الأطقم الطبية إلى 44 شهيدا، و74 مصابين، إضافة إلى استهداف 19 مؤسسة صحية، وتدمير 23 سيارة إسعاف، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات تلقت تهديدات من إسرائيل.

وتابع: «من المفترض أن المستشفيات محمية وفقا للقوانين الدولية، إضافة إلى وجود مرضى كلى وأصحاب أمراض قلب وأمراض أخرى، وبأية حال لا يمكن الاستجابة لهذه التهديدات كونه لا يوجد أي متسع في مستشفى آخر»، مشيرا إلى أن هذه التحذيرات تخالف اتفاقية جنيف 4.

وأضاف القدرة: «مستشفى المعمداني لها مرجعيات دينية داخل مستشفى، لذلك فاستهدافها له بعدين صحي وديني».

