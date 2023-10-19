علاء عابد: الأمن القومي خط أحمر.. والجميع يعلم الآن أسباب شراء مصر للأسلحة

قال النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، إن أعضاء البرلمان العربي أشادوا بموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي فيما اتخذه من قرارات ومواقف بشأن ما يحدث داخل قطاع غزة، منذ اللحظة الأولى للأزمة، منوها أن الجميع يرفض مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والجميع يراه أمرا غير مقبول.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في تغطية مباشرة على قناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن العلاقات العربية حاليا في أحسن حالاتها، ويجب استغلال ذلك من أجل الخروج بموقف عربي موحد بشأن الاعتداءات الصارخة على المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات، منوها أن إسرائيل تنتهك كل الأعراف البرلمانية والدولية والقانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أن البرلمان العربي والبرلمان المصري أكدا على تأييد الرئيس السيسي فيما يتخذه من إجراءات، لأن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأشار إلى أن الكثير عرف الآن لماذا حرص الرئيس السيسي على تسليح الجيش بأقوى أنواع الأسلحة السنوات الماضية، متابعا: "القوات المسحلة كان يجب تسليحها الفترة الماضية لأن مصر دولة عظيمة، يعيش فيها 108 مليون مواطن يجب العمل ليل نهار من أجل تأمينهم".

وشدد على أن مصر لم تتخلى أبدا عن دورها في القضية الفلسطينية، مؤكدا، أن مصر دائما على القبلة والمفتاح لحل جميع القضايا.

