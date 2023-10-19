الخميس 19 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على طرق الحصول على تذاكر خطوط شبكة السكك الحديدية

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت هيئة السكة الحديد عن طرق الحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية وهي كالأتي : 

1- شباك التذاكر بمحطات  القطارات .
2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home  ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر  للاندرويد  https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf  ، والأيفون  https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902  .
3-  المكاتب  المتاحة بالهيئات والنقابات  الحكومية  ببعض  أماكن  الجمهورية   .
4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية  الديناميكية )  للوجهين القبلي والبحري من خلال  منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتى تقدر ب320 ألف منفذ  .

ads
هيئة السكة الحديد تذاكر السفر خطوط شبكة السكك الحديدية موقع الحجز الالكترونى
ads