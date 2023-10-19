النائبة غادة على: الأمن القومي المصري وسيناء خط أحمر

قالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، “اليوم ونحن نشاهد المجازر التي يقوم بها المعتدي الغاشم الكيان الصهيوني في فلسطين الشقيقة لا نملك إلا أن نؤكد تفويضنا للرئيس في اتخاذ التدابير الرامية لمعالجة الموقف فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية ، ونقول له ليس لها غيرك كما فعلتها وأنقذت مصر بقرار جرئ قبل ذلك ”.

وأضافت: “باسمي واسم جميع سيدات مصر ونائبات مصر ، ندعو الله أن يقدرنا وننقل نبض وصوت الملايين من شباب مصر في الميادين ، ونفوضك للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية” .

وأضافت النائبة غادة على: “ أما عن المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية أو كما تدعي انها حقوقية التي تكيل بمكياليين ، وتتعامل مع حقوق الإنسان حسب الهوى السياسي، أقول لهم إنّ من يتكلّم عن الحريّة كلامه مبتور وفلسطين مُكبّلة ومن يتكلم عن حقوق المرأة ايضاً مكذوب والمرأة الفلسطينية وأم الشهيد تتحمل ما لا يتحمله بشر ، ومن يتكلم عن حقّ الطفولة كلامه مكذوب وطفولة فلسطين مُشرّدة”.

واختتمت قائلة: " كل الدعم للقضية الفلسطينية ولكن نؤكد كما يؤكدون أبناء فلسطين لا للتهجير ، ونؤكد أن أرض سيناء خط أحمر والأمن القومي المصري خط أحمر".

