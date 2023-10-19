بحضور المحافظ ورئيس جامعة مطروح.. مدير مكتب مطروح يحصل على الدكتوراه بامتياز

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، مناقشة رسالة الدكتوراه في التربية للطفولة المبكرة، المقدمة من الباحث محمد منير محمد، مدير مكتب البوابة بمحافظة مطروح، بعنوان "فاعلية برنامج قائم على الإعلام الرقمي في تنمية الوعي الثقافي للطفل في المناطق الحدودية".

جاء ذلك بحضور الدكتورة سهى أمين القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، الدكتورة غادة صابر القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأب نوح نبيل راعي كنيسة السيدة العذراء بمطروح، عدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات والعاملين والباحثين، وذلك بالحرم الجامعي شرق مدينة مرسى مطروح.

ورحب الدكتور مصطفى النجار بمحافظ مطروح، والحضور الكريم، مشيرًا إلى اعتزازه الدائم بأبنائه وبناته طلاب وطالبات الدراسات العليا، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تربوية مناسبة لطلابها، مقدمًا للباحث خالص التهاني، متمنيًا للجميع دوام التقدم والرقي.

وتوجه اللواء خالد شعيب بخالص الشكر إلى رئيس الجامعة ولجنة الحكم والمناقشة والباحث، متمنيًا له دوام التفوق والنجاح.

وتناول الباحث الطفرة المعلوماتية والتكنولوجية والرقمية التي تشهد تطورًا كبيرًا يومًا بعد يوم، مؤكدًا حق الأطفال ألا يكونوا بمعزل عن هذا العالم، وأن يتم إعدادهم إعدادًا جيدًا ليكونوا فاعلين متفاعلين بشكل إيجابي مع ثقافة العصر الذي نعيشه، حيث تعاني مطروح ثاني أكبر المحافظات المصرية مساحة من مشكلة البعد المكاني للوصول إلى المراكز الثقافية المتخصصة والتي من المفترض أن تلعب دورا أساسيًا في تنمية الوعي الثقافي لكافة فئات المجتمع.

وأوصت الدراسة بضرورة ‌توعية الأطفال وذويهم بالآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، وإبراز الجوانب الإيجابية لها والطريقة المثلى لاستثمارها، وتوفير مكتبة رقمية داخل مكتبات مدارس المرحلة الابتدائية تحتوي على مواد رقمية منتقاة تساعد على تنمية الوعي الثقافي لدى الطفل، و‌تشديد الرقابة الأبوية وتدريبهم على الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت.

وأشادت لجنة الحكم والمناقشة بالجهد المبذول من الدكتور مصطفى النجار؛ لتحقيق نقلة حضارية وأكاديمية بالجامعة، مشيدين بالمستوى المتميز للرسالة، والجهد الذي قدمه الباحث، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

كما عبر الباحث عن سعادته وامتنانه لكل من وقدم له يد العون والمساعدة طوال فترة إعداد الرسالة.

يّذكر أن لجنة الحكم والمناقشة للرسالة ضمت كلًا من: الأستاذ الدكتور محمود حسن اسماعيل أستاذ الإعلام وثقافة الطفل -كلية الدراسات العليا للطفولة- جامعة عين شمس، الدكتور عادل السعيد البنا أستاذ علم النفس التربوي -كلية التربية- جامعة دمنهور، الدكتور حسن محمد علي خليل أستاذ الإعلام التربوي -كلية التربية النوعية- جامعة القاهرة، الدكتور إبراهيم زكي الصاوي أستاذ التربية الحركية -كلية التربية للطفولة المبكرة- جامعة الأسكندرية، الدكتورة شوق عبادة النكلاوي مدرس أدب الطفل كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح.

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