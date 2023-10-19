نشوب حريق في منزل بمدينة طنطا (صور)

شهدت منطقة الجلاء بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، نشوب حريق في منزل وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت أخطارا يفيد تصاعد ألسنة النيران وانبعاث ادخنة كثيفة من داخل منزل بمنطقة الجلاء بدائرة قسم ثان طنطا.

علي الفور انتقلت قوة أمنية وقوات من الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الاطفاء للسيطرة علي الحريق، وتبين أن الحريق في منزل سكني وجاري السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداداها إلي باقي العقار والتأكد من عدم وجود اصابات أو وفيات في الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والاستماع إلي شهود العيان والوقوف علي أسباب وظروف وملابسات الحريق وانتداب الادلة الجنائية لمعاينة الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات.

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