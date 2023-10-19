تبادل قصف مدفعي بين لبنان وإسرائيل على الحدود الجنوبية (فيديو)

أكد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من بيروت، إن هناك تبادلًا للقصف المدفعي بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي اليوم الخميس.

وأضاف "سنجاب" في رسالة على الهواء، أن عمليات القصف تتركز اليوم في القطاع الغربي للحدود الجنوبية اللبنانية، حيث تم إطلاق عدة صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه أهداف إسرائيلية، كما رد طيران ومدافع الاحتلال بقصف عدد من المواقع في الجنوب اللبناني.

وأوضح أن حزب الله اللبناني فقد 12 عنصرًا منذ بداية الاشتباكات على الحدود الجنوبية اللبنانية، جراء القصف الإسرائيلي، كما أنه نفذ أكثر من 40 عملية على مواقع وأهداف للاحتلال.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الجانب الإسرائيلي لم يعلن حتى الآن حصرًا لأعداد القتلى بين صفوفه.

وذكر "سنجاب" أن هناك جهودًا دبلوماسية مكثفة من الجانب اللبناني لتفادي التصعيد ومنع الانزلاق في حرب مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء اللبناني عقد، اليوم الخميس، اجتماعا بحضور ممثلي عن المنظمات الأممية المتواجدة في لبنان لبحث دعم الدولة اللبنانية وبحث تثبيت الوضع وعدم دخول لبنان في حرب مباشرة.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ السابع من أكتوبر الجاري توترًا وتبادلًا متقطعًا للنيران، بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ويأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري ردا على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، وسط تحذيرات دولية من توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظل تمركز حزب الله في المناطق الحدودية.