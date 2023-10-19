إصابة 4 أشخاص صدمهم تروسيكل في الفيوم

استقبل مستشفي الفيوم العام، بمحافظة الفيوم، 4 مصابين من أسرة واحدة صدمهم تروسيكل، أثناء تواجدهم بالشارع، بمنطقة باغوص، بمدينة الفيوم، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، وأخطرت نيابة بندر الفيوم، التي تولت التحقيق في الواقعة.

كان قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم الفيوم، إستقبل 4 مصابين نقلوا بواسطة، سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتبين أن جميعهم من أسرة واحدة، وصدمهم تروسيكل أثناء تواجدهم بالشارع بجوار كوبري باغوص، بمدينة الفيوم.

وتبين أن الأصابات عبارة عن كدمات وكسور، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.