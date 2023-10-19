«قادة الغد».. جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد

شارك وفد طلابي من جامعة كفر الشيخ فى ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد المصرية تحت شعار قادة الغد، بمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من ١٦ - ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية للجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد المصرية يهدف إلى زيادة الوعي وتحقيق التطور والتقدم، من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات المهمة التي تشمل موضوعات متنوعة مثل الأمن القومى ومحاربة الشائعات، وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، بجانب عقد العديد من ورش العمل التي تنمي المهارات مثل ورشة عمل مهارات العرض ولغة الجسد، بجانب تنظيم زيارات خارجية الى متحف الحضارة، كما تتضمن فعاليات الملتقى ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وجدير بالذكر أن معهد إعداد القادة، يعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي، بالإضافة إلى أن هذه البرامج وورش العمل التى ينظمها مشروع اليونسكو الوطنى تدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بالقدرة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وغيرها من الجوانب التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٣.