أسقف طما وتوابعها يدرس تفعيل مكتب التنمية بالإيبارشية

أستقبل الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، ممثلي أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بقطاع جنوب الصعيد، وذلك بدير القديس القمص يسي ميخائيل بطما، ودار اللقاء حول البدء في تنفيذ وتفعيل مكتب التنمية بالإيبارشية الذي يعد الركيزة الأساسية لعملية التنمية فى الإيبارشية حيث يعمل على دراسة إمكانيات واحتياجات قرى الإيبارشية وأيضًا التنسيق مع الهيئات التنموية وخاصة شركاء التنمية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



يأتي إنشاء مكاتب تنمية اجتماعية بالإيبارشيات في إطار تفعيل توصية المجمع المقدس فى جلسته الأخيرة يونيو الماضي بإنشاء مكتب تنمية فى كل إيبارشية. تناول اللقاء أيضاً مناقشة ما تم تنفيذه بقرية حي السلام من برامج وانشطة؛ وما سوف يتم تنفيذه خلال الثلاثة أشهر القادمة.



وأكد الأنبا إسحق خلال اللقاء على أهمية تنمية الفرد والمجتمع وضرورة نشر الفكر التنموي في كافة ارجاء الإيبارشية.