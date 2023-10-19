الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يتفقد المدينة الجامعية بالمطرية

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
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قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية إلى المدينة الجامعية بالمطرية لمتابعة آخر المستجدات بالمنشآت الجامعية مؤكدا على أن الطالب هو أولى أولويات جامعة حلوان سواء على الجانب الأكاديمي أو الصحي أو الثقافي أو الترفيهي أو الإجتماعي.

وفي نفس السياق، تفقد رئيس جامعة حلوان مطعم المدينة، ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة التام لتوفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، وتحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية.

وخلال الجولة التقى الدكتور السيد قنديل بالطلاب واستمع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، وشدد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب. كما كلف بحل جميع مشاكلهم، واطمأن على تحصيلهم للمواد  الدراسية، وشدد على ضرورة توفير أماكن مجهزة  للمذاكرة للطلاب

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