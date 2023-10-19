نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 3 عاطلين لبيعهم المواد المخدرة بالسلام.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) بدائرةالقسم ، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة نارية لذات العيار -كمية لمخدرى "الهيروين - والآيس")، وبتطوير مناقشة المتهم أمكن تحديد مصدر تحصله على المواد المخدرة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة السلام "ملك وقيادة أحدهما"، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الآيس وزنت 1,370 كيلو جرام - عدد 3 سلاح أبيض "سكين")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها والمركبة لتسهيل تحركاتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.