محافظ كفرالشيخ يتابع مبادرة "حرفتك صنعتك"

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عددًا من الفعاليات الثقافية والدينية، فضلًا عن المشروعات الحرفية الصغيرة بمبادرة "حرفتك صنعتك" والتى نظمتها مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتى تضمنت، ندوه عن القدوة الحسنة في حياة المسلم، ومسابقة ثقافية في إلقاء الشعر والزجل بمشاركة 30 مبدع من مراكز شباب بيلا، وتنظيم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة بالرياض، وختام ورشة "الحرف اليدوية "بمركز شباب الخادمية تحت شعار "حرفتك صنعتك".

كما نظمت الإدارة العامة للشباب، ندوة دينية بعنوان "القدوة الحسنة في حياة المسلم" بمشاركة 60 شابًا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، تناولت الندوة الحديث عن التحلى بحسن الخلق والقيم التربوية والسلوكية التى ينادى بها الإسلام فى الكثير من الآيات القرآنية "لقد كان لكم فى رسول الله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا" وتعظيم دور القدوة الحسنة فى المجتمع؛ إذ تبدأ القدوة من البيت بأن يكون الأب والأم قدوة الأبناء.

كما نظمت إدارة شباب بيلا، المسابقة الثقافية في إلقاء الشعر والزجل بمركز شباب بيلا، بحضور 30 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب التابعة، أقيمت مسابقة إلقاء الشعر والزجل بمركز شباب بيلا.

وقامت المديرية، بعمل دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية، بمركز شباب البرية، التابع لإدارة شباب الرياض، بمشاركة أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب “الضبعة، الرغامة، فرج الكبري، مدينة الرياض”.

كما نظمت الشباب والرياضة، ورشة الحرف اليدوية “الطباعة على القماش”، ضمن فعاليات مبادرة "حرفتك صنعتك" والتى أقيمت فاعليتها خلال الفترة من 16حتى 18 أكتوبر الجارى بمركز شباب الخادمية التابع لإدارة شباب سيدى غازى بمشاركة أعضاء أندية الفتاة، والتطوع بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية"، وقدمت ورشة العمل الدكتورة، داليا المداح وتناولت إكساب الفتيات المهارات الفنية فى الطباعة على القماش بإشراف نجوى صلاح وكيل الوزارة وبإشراف تنفيذى مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ غادة راشد، مسؤل أندية الفتاة بالمديرية، وباسم سعيد مسؤول أندية التطوع بالمديرية متابعه تنفيذ مصطفى عامر مدير إدارة شباب سيدى غازي.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مؤسسة الشباب والرياضة، معنية بتنمية الوعى بقيمة وأهمية القدوة والمثل الأعلى فى حياة النشء، ودعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية وبناء الشخصية المصرية.