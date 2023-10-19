بالفيديو.. تقرير حول دعم شعوب العالم لغزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا يظهر فيه تظاهرات في كل بقاء الأرض دعما لغزة والتنديد بما يجري من هجوم على المدنيين.

وقال التقرير: "في أعقاب قصف الاحتلال الاسرائيلي الغادر لمستشفى المعمداني في غزة، الذي وجه لطمة على وجه الإنسانية وأدمى القلوب، خرج الآلاف من كل حدب وصوب إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم أمام مجتمع دولي خذل الفلسطينيين لعقود ولا يزال".

وأضاف: "في لبنان احتج المئات أمام السفارة الأمريكية في بيروت للتعبير عن الغضب والتنديد بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وفي اليمن خرج الآلاف إلى شوارع صنعاء يدينون القصف الغادر الذي أودى بحياة المئات الذين يرقدون لتلقي العلاج وآخرون يتخذون من المستشفى ملاذا آمنا لهم".

وتابع: "وفي تونس شهدت تظاهرات حاشدة أمام السفارتين الأمريكية والفرنسية ومناطق متفرقة للتعبير عن الغضب والتنديد بوحشية الاحتلال، ورفض موقف الولايات المتحدة وفرنسا الداعم لآلة الحرب الإسرائيلية".

وأكد التقرير: "الغضب لم يقتصر على البلدان العربية، حيث نظم المئات مسيرة احتجاجية في العاصمة الكوبية هافانا لإدانة قصف مستشفى المعمداني داعين إلى إنهاء الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".