جولات ميدانية لمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية بدمياط

قال الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، إن هناك خارطة عمل للرقابة على المراكز التكنولوجية عن طريق الجولات الميدانية لمتابعة تقديم خدمات أفضل للمواطنين في للوحدات المحلية بنطاق المحافظة حيث تابع نائب محافظ دمياط سير العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

كما تابع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط سير العمل داخل المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

وتم متابعة منظومة عمل المراكز التكنولوجية والخدمات التي تقدمها للمواطنين والالتزام بالمواعيد القانونية لإنهاء تلك المعاملات.

هذا بالإضافة إلى متابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وطلبات بيان الصلاحية ورخص المحلات.

وقد وجه نائب المحافظ بتقديم كافة الخدمات بنطاق الوحده المحلية من خلال المركز التكنولوجى وذلك تيسيرا على المواطنين من خلال خدمات الشباك الواحد مع الالتزام التام بفصل مقدم الخدمه عن متلقيها.

وعلى جانب آخر، اجتمع نائب المحافظ مع رئيس الوحده المحلية ومدير المركز التكنولوجى، وذلك لمناقشة انهاء كافة الطلبات المسجلة على منظومة عمل المراكز التكنولوجية والانتهاء منها خلال المدد القانونية المحددة مع اتخاذ اللازم في هذا الشان وذلك لتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

كما يأتى ذلك فى اطار توجه الدولة نحو تحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و كفاءتها والتحول الرقمى و ميكنة الخدمات و المعاملات الحكومية لتحقيق معايير الحوكمه ..

كما تابع نائب محافظ دمياط سير العمل داخل المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد حيث تم متابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وطلبات بيان الصلاحية ورخص المحلات وجميع المعاملات الخاصة بمنظومة المراكز التكنولوجية .

هذا وقد وجه نائب المحافظ بتقديم كافة الخدمات بنطاق المركز من خلال المركز التكنولوجى وذلك تيسيرا على المواطنين من خلال خدمات الشباك الواحد مع الالتزام التام بفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.