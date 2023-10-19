اتحاد الكرة يوافق على تشكيل منتخب كرة قدم نسائية تحت 17 سنة

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على طلب الدكتورة دينا الرفاعى عضو المجلس والمشرف على الكرة النسائية، بتشكيل منتخب لكرة القدم للسيدات تحت 17 عاما بعد النجاح الكبير الذى حققه منتخبى السيدات للشابات تحت 20 سنة والأول بقيادة محمد كمال.

وتلقى اتحاد الكرة المصرى اخطارا من نظيره الأفريقى، بتحديد الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر المقبل موعدا لمباراتى منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال، أمام الكونغو فى الدور الثانى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، فوزا عريضا على نظيره ساو تومى بنتيجة 11-0، فى إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها فى كولومبيا العام المقبل، وكانت مباراة الذهاب التى أُجريت على استاد الإسكندرية، قد انتهت بفوز المنتخب المصرى بسبعة أهداف دون رد.

وحرص اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والدكتورة دينا الرفاعى عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم المشرف على ملف الكرة النسائية على دعم اللاعبات لتحقيق حلم التأهل للمونديال.