مراسلة "القاهرة الإخبارية": أنباء عن اجتياح بري لغزة بعد انتهاء زيارة بايدن

قالت دانا أبو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كان الحديث عن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة مستبعدا.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أنه أثناء زيارة بايدن خفف جيش الاحتلال من غاراته خوفا من الرد الصاروخي للمقاومة خلال اجتماعه مع مجلس الحرب الإسرائيلي، لكن الضوء الأخضر للاجتياح البري أخذته إسرائيل من بايدن.

وتابعت أن المجلس الوزاري المصغر المعني بإدارة شؤون الحرب الكابينيت يجتمع الآن للانتقال إلى المرحلة الثانية من القتال، والتي لم يكن أحد يعرف ما هي، لكن الترجيحات تقول أن المرحلة الثانية اتضحت تفاصيلها وهي عملية برية للقضاء على حماس حتى لو استغرقت عدة أشهر.

ولفتت إلى أن بعض التحليلات ترجح أن الاجتياح البري سيكون بطيء ومحسوب بدقة بعد زيارة بايدن، لكن في كل الأحوال الترجيحات أن الاستعداد للاجتياح البري بدأ وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه انتقل من مرحلة الدفاع للهجوم.