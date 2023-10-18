تضامنًا مع فلسطين.. تعليق الأنشطة الكروية في الجزائر

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعليق جميع الأنشطة الكروية في البلاد، تضامنًا مع فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القصف في قطاع غزة.

وعلق الاتحاد الجزائري لكرة القدم، كل الأنشطة الكروية لحين إشعار آخر؛ احترامًا لأرواح شهداء فلسطين، الذين استشهدوا جراء العدوان من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كان من المقرر، أن تعود منافسات الدوري الجزائري يوم الجمعة المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، أمس الثلاثاء.

ويتصدر مولودية الجزائر، جدول ترتيب الدوري الجزائري، برصيد 9 نقاط بعد مرور 4 جولات، وذلك بفارق الأهداف عن ملاحقه اتحاد خنشلة الوصيف حتى الآن.

وكان من المفترض، أن تقام 6 مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الجزائري يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، وذلك قبل قرار تعليق الأنشطة الكروية في الجزائر تضامنًا مع فلسطين.

وتعادل المنتخب الوطني مع منتخب الجزائر إيجابيًا بهدف لمثله، يوم الإثنين الماضي، في المباراة الودية التي جمعت بينهما بمدينة أبوظبي ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.