دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة فى اجتماع بجامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم إجتماعا بأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة ،وأمناء الجامعة المساعدين.

بدأ اللقاء بدعوة رئيس الجامعة الحضور للوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء غزة .

وأكد رئيس الجامعة فى بداية الإجتماع حرصه على عقد هذا الإجتماع ونظرا للانشغال فى العديد من الأنشطة والفعاليات تم تأجيله، موضحا أن الإجتماع عقد لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة والرد على شكاوى واستفسارات العاملين،

وشدد على أهمية الجهاز الإداري بالجامعة مضيفا أن الجامعة تشهد تطورا كبيرا في جميع المجالات وزيادة في عدد المنشأت الجامعية، فضلا عن إضافة العديد من البرامج الدراسية الجديدة بكليات الجامعة والجامعة الأهلية ،

ولفت إلي أن الجامعة تعمل وفقا لخطة عمل هادفة على كافة المستويات تماشيا مع رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه الكامل لتطوير التعليم الجامعى.

وتحدث رئيس الجامعة عن أهم القضايا التى تهتم بها الجامعة وأهمية تكاتف الجميع للنهوض بها وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد هدفه الصالح العام .

واستعرض رئيس الجامعة نتائج بحث الشكاوى التى تقدم بها بعض العاملين بالجهاز الإداري، مشيرا إلي مشروعية هذه الطلبات وقام بالرد على كل موضوع بها وعرض تقارير اللجان المكلفة ببحث الشكوى والرد عليها والإجراءات التى تمت من مخاطبة إدارة الفتوى بمجلس الدولة والشئون القانونية ووزارة المالية ،

واشار الى أنه يدعم الجهاز الإداري بكافة السبل القانونية المتاحة ويسعى لحل مشاكل الجميع فى إطار الأطر العامة لقانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم الجامعات.

وأضاف رئيس الجامعة انه يهتم بكل الشكاوي وطلبات العاملين المشروعة وتحقيق العدالة بين العاملين وفقا للقوانين المنظمة.

وأعلن أن الجامعة تعمل منذ فترة علي إعادة هيكلة الجهاز الإداري تمشيا مع ما يشهده الجهاز الإداري بالدولة من تطوير مشيرا إلي أن الجامعة تعد لعقد إختبارات إعلان مديري الإدارات الأخير خلال الأسبوع القادم ، بالإضافة إلي الإعلان عن شغل ٢٧ وظيفة مدير عام خلال الأيام القادمة .

إلى جانب تعديل الوصف الوظيفي لبعض الوظائف بما يتناسب مع سياسة الدولة نحو تطوير الجهاز الاداري للدولة.

كما وجه القاصد إلي ضرورة مراعاة معايير السلامة والجودة المهنية حفاظا على سلامة العاملين وتشكيل لجنة للتأكد من تطبيق قواعد السلامة المهنية بوحدات الجامعة والكليات.

وأعلن رئيس الجامعة عن إتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية والقانوية لتحسين الموارد المالية للعاملين بالجامعة وفقا للقوانين المنظمة ، وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

كما أشار رئيس الجامعة إلي زيادة قيمة ملاحظة لجان الإمتحانات إلى ٥٠ جنية و٦٠ جنيه أيام الراحات والعطلات .

ودعا عمداء الكليات إلي تحفيز العاملين معنويا عن طريق وضع آلية لتكريم الجهاز الإداري وتحفيز المتميزين ، مؤكدا حرصه علي عقد لقاءات دورية بالجهاز الإداري بالجامعة وأن بابه دائما مفتوح للجميع.