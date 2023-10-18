الفيوم: بدء أعمال التطوير بالأقسام الداخلية للمستشفيات الجامعية.. صور

أعلن الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، بأنه تم البدء في أعمال التطوير بالأقسام الداخلية للمستشفيات الجامعية، بحيث تتناسب مع أعلى معدلات ومعايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى داخل المستشفيات.

والجدير بالذكر أن خطة التطوير تسير على مراحل حتى لا يتوقف العمل بالمستشفيات أثناء عملية التطوير، وتتم أعمال التطوير تحت إشراف أساتذة واستشاريين بكلية الهندسة بجامعة الفيوم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد صفاء الدين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وتمشياََ مع خطة تطوير المستشفيات الجامعية والمستهدف فيها زيادة القدرة الاستيعابية للأقسام الداخلية ولا سيما الأكثر تردداََ داخل محافظة الفيوم.

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