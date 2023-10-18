أهالي السويس ينظمون وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني

نظم اهالى محافظة السويس، وقفة تضامنية بالكورنيش الجديد، اليوم الأربعاء، لدعم الشعب الفلسطينى لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الأيام الماضية.

حمل المشاركون في الوقفة علم فلسطين ومصر و السويس وهتف الأهالى "بالروح والدم نفديكى يا فلسطين".

شهدت الوقفة مشاركة عدد من نواب السويس وعلى رأسهم النائب احمد خشانة و حافظ شوشه وسيد عبده اعضاء مجلس الشيوخ وسيد عبد الحميد عضو مجلس النواب وعدد من الأحزاب والقوى السياسية وعدد من أعضاء الجميعات داخل المحافظة.