إيطاليا تؤجل "منتدى حوارات المتوسط" إلى العام المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية تأجيل النسخة التاسعة من (منتدى حوارات المتوسط)، والتي كان من المقرر عقدها في روما في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر، إلى موعد لاحق من العام القادم نظرا “للوضع الدولي الراهن”.

ودأبت ايطاليا على تنظيم منتدى حوارات المتوسط سنويا، باعتباره “فرصة لإعادة البحر الأبيض المتوسط ​​ إلى صدر جدول الأعمال الدولية”، ومن أجل “جدول أعمال إيجابي مشترك” للمنطقة.

وكانت روما قد أعلنت قبل أيام لذات السبب تأجيل مؤتمر إيطاليا-إفريقيا، الذي كان من المقرر عقده أوائل شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إلى بداية عام 2024.

وعزت الحكومة حينها قرار التأجيل إلى “تدهور السياق الأمني ​​الدولي” في إشارة إلى الحرب بالشرق الأوسط. ولكنها لفتت إلى أن التأجيل سيسمح “بتنسيق أفضل” مع فعاليات أخرى على جدول الأعمال الدولي، وخاصة اجتماعات الاتحاد الأفريقي والرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والتي “سيكون لأفريقيا دور مركزي فيها”.