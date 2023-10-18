مسيرة لطلاب جامعة الفيوم لدعم القضية الفلسطينية

شهدت جامعة الفيوم مظاهرات حاشدة تضم الآلاف الطلاب من مختلف كليات جامعة الفيوم، لدعم القضية الفلسطينية، بعد قصف مستشفى المعمداني الذي أسفر عن استشهاد العشرات من الأطفال والكبار، في مشاهد مؤلمة تطالع قصة تحمل في طياتها الكثير من الأمور المظلمة، وذلك بالتزامن مع انطلاق حملة التبرع بالدم أمام مستشفى الفيوم الجامعي لصالح مصابي غزة.

وتوافد طلاب الكليات على مبنى القبة الرئيسي بجامعة الفيوم، لانطلاق المسيرة من أمامه لتطوف مختلف أنحاء الجامعة، مرددين عشرات الهتافات لدعم القضية الفلسطينية، ودعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفسطينيين إلى سيناء.

وأكد الطلاب بإنّها مقدمة لسلسلة مظاهرات مُقبلة حتى انتهاء الأزمة الفلسطينية، وذل بالتزامن مع انطلاق المظاهرة، بدأت حملة التبرع بالدم لصالح المصابين في غزة، من أمام مستشفى الفيوم الجامعي القديم، حيث يقوم عدد كبير من الطلاب بالتبرع بالدماء لصالح الأشقاء الفلسطينيين مصابي القصف الإسرائيلي في مستشفى المعمداني.

وردد المشاركون في المظاهرة هتافات متعددة لدعم القضية الفلسطينية منها «يا فلسطين يا فلسطين عربية ليوم الدين»، «إسلامية إسلامية فلسطين عربية»، «بالروح بالدم نفديك يا أقصى».

وحرص الطلاب على إرتداء تيشيرتات مطبوع عليها علم واسم فلسطين.

