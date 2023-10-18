وكيل خطة النواب: قصف مستشفى المعمداني وصمة عار على جبين العالم

طالب النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية بوضع حد للممارسات الإجرامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل، وضرورة اتخاذ قرارات فورية للحد من تلك الانتهاكات الإنسانية غير المسبوقة تجاه شعب أعزل.

وأكد سالم، أن ما حدث من قصف المستشفى المعمداني وصمة عار على جبين المجتمع الدولى وذلك الاجرام والانتهاك سيستمر إذا لم يتم اتخاذ موقف دولى تجاة القضية الفلسطينية وما حدث من قتل للمدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس تعكس مدى الأفعال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأضاف وكيل خطة النواب، أن ذلك الأمر يجب ألا يمر بدون محاكمة عادلة لقيادة غاشمة غير انسانية.

وأكد سالم، أن مصر من أكثر الدول التي تحملت كثيرا من أجل القضية الفلسطينية وخاضت حروبا حتى تعود الأرض لأهلها ولها دورا بارزا في حل الأزمات التي تعرقل حصول الفلسطينيين على حقهوهم وهذا ليس جديدا على الدور المصري والقيادة السياسية الحكيمة.

كما أشاد بقرارات الدولة المصرية وموقف الرئيس السيسي الشجاع والذي يتسم بالحكمة والفطنة تجاه القضية الفلسطينية والأحداث الأخيرة والتى تهدف فى مضمونها لتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين والتنكيل بالمقاومة وصنع نكبة جديدة لا تقل خطورة عن نكبة 48



من ناحية أخرى، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، تأييد الدعوة لقمة القاهرة للسلام التي دعت إلى عقدها مصر لحل الازمة الفلسطينية الراهنة اعتمادا على حل الدولتين باعتراف اممى واضح وحدود ثابتة والتأكيد على ضرورة فتح المعابر أمام قوافل المساعدات والإغاثة لنجدة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة وانشاء ممرات امنة تحت اشراف الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الطبية اللازمة والرفض التام لمخطط تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات الكيان الاسرائيلي الخبيثة لعمليات التهجير القصري للفلسطينين إلى سيناء .