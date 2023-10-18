محافظ كفرالشيخ يصدر قرارًا بتعديل الشكل التعاقدي لـ893 متعاقدًا

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قراراً رقم 1898 لسنة 2023، بتعديل الشكل التعاقدي للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والمراقبة العامة للتعاونيات بالمحافظة والمشروعات " الدفعة الثانية" للمتعاقدين بعدد 893 كمرحلة أولى من إجمالى 1417متعاقد بالمحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ، ان تغيير الشكل التعاقدي للعاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة، انهى معاناة دامت لأكثر من ثلاثة عشر عاماً للعاملين، وتوفيق أوضاعهم، موجهاً بأنهاء الاجراءات اللازمة وتسكين العاملين على بند 2/3 باب أول أجور موسمين وذلك بالتنسيق مع الدكتور، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، لتوفيق أوضاع أبنائنا العاملين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن تعديل الشكل التعاقدي للعمالة المتعاقدة بالصناديق والحسابات الخاصة بديوان عام المحافظة جاء بعد جهد كبير مشترك، وموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، ووزارة المالية، على تعديل الشكل التعاقدي لعدد 893 من العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصه وذلك على بند 2/3 أجور موسمين بموازنة ديوان عام محافظة كفرالشيخ للسنة المالية 2024/2023.