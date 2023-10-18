الخارجية الفلسطينية: كل من أعطى تفويضًا لإسرائيل لشن الحرب على غزة مسئول عن القتل الجماعي

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن كل من أعطى إسرائيل تفويضًا مطلقًا لشن هذه الحرب القاتلة قد تواطؤا مع هذه الجريمة بل وزودها بالسلاح وأرسلوا لها تعزيزات عسكرية لدعمها لارتكاب هذه الجريمة النكراء فهم يتحملون المسؤولية كذلك عن دماء وأحلام ضحايا هذه الجريمة البشعة والقتل الجماعي المتواصل في غزة.

وأضاف "المالكي" في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم الأربعاء، أن هذه الجهات على مدار عمر هذه المأساة قاموا باسترضاء الاحتلال بدلًا من مسائلته عن سجله الشنيع من أعمال الجرائم المشينة ضد الشعب الفلسطيني وازدرائه بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسعوا بكل قوتهم لتطبيع الاحتلال وتبيض سجله الاجرامي.

وتابع، أن هذه الجهات تعمدت تجاهل حياة الشعب الفلسطيني ومعاناته الطويلة وحقوقه المستباحة، موضحًا أن هذا نهج غير مسؤول وبمثابة تواطئ لدعم استعمار الشعب الفلسطيني وسلب ممتلكاته واتهاضه واستعباده والذي وصل لمستويات غير مسبوقة من الإجرام المدعوم والافلات بالعقاب.