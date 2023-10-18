قرار جمهوري بتعيين الدكتور حمدي إبراهيم عميدًا لكلية الطب جامعة الفيوم

أعلن الدكتور أيمن محمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور حمدى محمد إبراهيم السيد عميدًا لكلية الطب جامعة الفيوم.

يذكر أن الدكتور حمدى محمد إبراهيم شغل وظيفة مدرس مساعد من ١٩٩٨ وحتى ٢٠٠١ ثم مدرسًا من ٢٠٠١ وحتى ٢٠٠٩ فأستاذًا مساعدًا من ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٧ وصولا لدرجة أستاذ من ٢٠١٧ حتى الآن.

وشغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب من ٢٠٢٠/١٠/١٨ وقائمًا بعمل عميد الكلية من ٢٠٢٢/١١/٢١ حتى الآن.

ويتقدم الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وأسرة الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة، بخالص التهاني القلبية له متمنين له دوام التوفيق والسداد.