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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير مساعد بني سويف يتفقد جاهزية معدات مركز ببا استعدادا للشتاء

جانب من تفقد السكرتير
جانب من تفقد السكرتير العام المساعد اصطفاف ببا
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واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، زياراته الميدانية للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موسم الشتاء ومواجهة مخاطر السيول والأمطار، وفي إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع الأزمات المحتملة والمواقف الطارئة.

تفقد السكرتير العام المساعد، اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية والمجالس القروية بمركز ببا، للوقوف على جاهزية تلك المعدات والتي تشمل سيارات بأحجام وأنواع متفاوتة، اللوادر والقلابات وغيرها من المعدات اللازمة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو المحتملة، وذلك في حضور مدحت صلاح رئيس المدينة، وعلاء عيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة،المهندسة نيرمين إميل مدير الحملة  الحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة، وليد كامل نائب رئيس المدينة، ومسؤولي الحملة ورؤساء القرى بدائرة الوحدة المحلية.

وأكد السكرتير العام المساعد على توجيهات  المحافظ" الدكتور محمد هاني غنيم" باستمرار المتابعة لمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية، للوقوف على جاهزيتها والاطمئنان على عملها بالكفاءة المطلوبة، للتدخل السريع والتعامل بإيجابية حال حدوث أي طارئ أو أزمة وإزالة الآثار الناتجة عنها، واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسب.

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