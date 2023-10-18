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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى: الانتهاء من تحويل مسار خط طرد محطة نادي الرماية

أعمال تحويل مسار
أعمال تحويل مسار خط طرد قطر 600مم الخاص بمحطة نادي الرماية
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أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برئاسة المهندس عادل حسن، الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط طرد قطر 600 مم، الخاص بمحطة نادي الرماية، والمتعارض مع أعمال كوبري العاشر الجديد، وذلك في إطار المشروعات القومية التي تشهدها محافظة القاهرة.

وأوضح المهندس عادل حسن، أن الأعمال شهدت تحويل مسار 162 متراً من الخط، بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه، مشيراً إلى أنه تم نهو أعمال تحويل مسار الخط في زمنٍ قياسي، حيث استغرقت الأعمال 9 ساعات متواصلة.

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قد أعلنت في بيانٍ سابق لها، عن انقطاع المياه عن مناطق: "زهراء مصر القديمة، إسطبل عنتر، خارطة الشيخ مبارك" لمدة 12 ساعه نتيجة أعمال تغيير مسار خط صرف صحى قطر 600 مم أسفل كوبرى العاشر بشارع الفسطاط الجديد بمصر القديمة، حتى انتهاء الأعمال وعودة ضخ المياه وتشغيل محطة نادي الرماية لخدمة المواطنين.

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