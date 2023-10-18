تقارير برازيلية تكشف التشخيص الأولى لإصابة نيمار

كشف بعض التقارير البرازيلية التقرير الأولى لإصابة النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، أثناء مواجهة منتخب الأوروجواى ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

حيث ذكرت شبكة جلوبو سبورت البرازيلية، أن نيمار يعاني من التواء خطير في أربطة الركبة، بانتظار نتائج الفحوصات.

كما أكدت شبكة ESPN أن موضع الإصابة يثير الشكوك والتكهنات بشأن وجود مشكلة في أربطة الركبة.

وقالت صحيفة ماركا، أن الإصابة تمثل ضربة جديدة للهلال السعودي، الذي تعاقد مع نيمار وهو مصاب، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وكان نيمار يعانى مؤخرا من إصابة في أربطة الكاحل مع فريقه السابق، باريس سان جيرمان، أبعدته عن الملاعب منذ فبراير إلى سبتمبر الماضي.

وقال رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي ‏، في حديثه لوسائل الإعلام: "نحتاج عمل المزيد من الفحوصات، يجب أن ننتظر قليلا كي نتمكن من معرفة مدى استجابة الركبة".

وانهى حديثه قائلاً: "سأتواجد مع نيمار في ساو باولو لعمل الأشعة وبعد ذلك سنعلن عن الإصابة".