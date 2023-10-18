اليونان تدين الهجوم الصاروخي على مستشفى المعمداني في غزة

أدانت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وأدّى إلى ارتقاء وإصابة المئات.

وأعربت الخارجية اليونانية في بيان صحفي، عن استيائها العميق إزاء الأحداث التي أدت إلى خسائر مؤلمة للغاية في الأرواح البشرية بمستشفى غزة، مشددةً على ضرورة حماية المدنيين وإعلاء القيم الإنسانية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، مساء أمس الثلاثاء، مجزرة أسفرت عنها استشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة.