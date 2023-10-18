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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير التعليم يفتتح توسعات بـ125 فصلا ومدرسة جديدة بالسويس

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افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، يرافقه اللواء عبدالمجيد صقر والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، توسعات مدرسة الشهيد النقيب فاضل سالم باشا الرسمية للغات، بإجمالى 29 فصلا مدرسيا. 

وتستهدف التوسعات زيادة قدرة المدرسة على استيعاب طلاب جدد، بإضافة فصول للمراحل التعليمية الأساسي، لا سيما المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى تقليل الكثافة العددية بما يتيح سهولة تواصل المعلم مع الطلاب وتلقى المعلومات والشرح. 

كما افتتح الدكتور حجازي واللواء صقر توسعات مدرسة الشهيد محمد عبداللطيف الشيمي، حيث جرى انشاء مباني تعليمية جديدة في المدرسة شملت 41 فصلا دراسيا.

ويعقب ذلك افتتاح مدرسة الدكتور هويدا أبو العطا للتعليم الأساسي بمدينة السلام، وهي مدرسة جديدة تضم  33 فصلا، وجرى انشاء المدرسة على قطعة أرض بموقع متميز في المدينة تبرع بها زوجها الطبيب لتحمل المدرسة أسم زوجته المتوفية.

ويزور وزير التربية والتعليم ومحافظ السويس، مدرسة سيد الرجال والتي تتوسط مدن الإسكان الاجتماعي وشهدت خلال الشهور الماضية تنفيذ توسعات جديدة بطاقة لخفض الكثافة في الفصول، بزيادة 22 فصلا.

ويختتم الوزير جولته بتفقد أعمال الإنشاء في مدرسة النيل الدولية.

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رضا حجازي وزير التربية والتعليم مدرسة النيل الدولية محافظ السويس رضا حجازي وزير التربية
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