القبض على المتهم بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني دون ترخيص في العجوزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي المتهم بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، باستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محملة عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وكذا مصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط المدير المسؤول عن الشركة، وبتفتيش مقر الشركة في حضوره تم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على 3 هارديسك مُحملة عليها مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التي تم إعدادها بالشركة، برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية دون تصريح، وكذا ضبط إستوديو تصوير خاص بتصوير البرامج الحوارية يحتوى على كاميرا ديجيتال ومايك صوت و2 مايك صوت لاسلكى.

وبمواجهة المتهم، أقر بأنه المدير المسؤول عن الشركة، وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحيقات.