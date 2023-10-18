3 أشخاص يقتلون عاطلًا بطعنه وإطلاق النار عليه بالمرج

أقدم 3 أشخاص على قتل عاطل بطعنه وإطلاق النار عليه بمنطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بالعثور على جثة (عاطل) بها إصابات متفرقة بالجسم ورش خرطوش بدائرة القسم لحدوث مشاجرة بينه وبين (3 أشخاص) .

وبالفحص تم تحديد وضبط (المتهمين) وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض) والمستخدمان فى ارتكاب الواقعة، واعترفوا بأنه أثناء سير اثنان منهم مُستقلان دراجة نارية بدائرة القسم قام المجنى عليه بمحاولة استيقاف الدراجة، مما أسفر عن الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضاً فقام الأهالى والمجنى عليه بالتعدى عليهما بالضرب، وعقب علمهما بمكان تواجد المجنى عليه استعنا بالمتهم الآخر وتوجهوا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء وعصا خشبية "شومة" وقاموا بالتعدى على المجنى عليه بالضرب ثم قاموا بإطلاق عيار نارى محدثين إصابته والتى أودت بحياته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.