رسائل الرئيس السيسي للعالم بشأن التصعيد العسكري في غزة

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازى في ضحايا مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفورى.

وأكد الرئيس السيسي أن الوضع الإنساني بقطاع غزة في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتز بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية اليوم.

وجاءت أبرز رسائل وتحذيرات الرئيس السيسي كالتالي:

- أطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري في قطاع غزة.

- الوضع الإنساني في التدهور بصورة مؤسفة.

- مصر لم تقم بإغلاق معبر رفح منذ بدء الأزمة.

- مصر ترفض تصفية القضية الفلسطنية عسكريا.

- نرفض سياسية تهجير الفلسطنيين إلى سيناء.

- نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين.

- الوضع الإنساني في قطاع غزة أخذ فى التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة.

- مصر على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني.

- إذا طالبت من المصريين الخروج لرفض فكرة تهجير الفلسطنيين إلى سيناء ودعم موقف الدولة المصرية فسيرى العالم الملايين في الشوارع.

- ما يحدث فى غزة الآن ليس الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس وإنما محاولة لدفع السكان للهجرة إلى مصر.

- التصعيد بقطاع غزة ينذر بمخاطر جسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة.

- مصر حريصة على السلام بإخلاص ونحتاج إلى عدم تبديد ذلك بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

- لا تبرير أى عمل يستهدف مدني.

- استمرار مصر في استقبال المساعدات والتزامها بعبورها عبر معبر رفح.

- نحن دولة ذات سيادة وما يحدث في غزة هو دعوة لدفع المدنيين ودخولهم إلى مصر.

- إذا كان هناك فكرة للتهجير فهناك صحراء النقب في إسرائيل.

- لا نريد أن تتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل والسلام يتلاشى.