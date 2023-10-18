السيسي: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية.. ويجب السماح بدخول المساعدات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأنه يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء ونقلته فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك 105 ملايين مواطن إذا طلب منهم الخروج للتعبير عن رفضهم لعمليات التهجير للفلسلطينيين سيخرجون بالملايين.

كما تابع أنه يقترح نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية في القطاع، وأن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، ونحتاج إلى عدم تحويله إلى فكرة غير قابلة للتنفيذ.