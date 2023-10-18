بولندا: وصول 23 ألفا و600 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء، استقبال 23 ألفا و600 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير 2022 إلى 41ر16 مليون شخص.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن حوالي 23 ألف مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن قرابة 62ر14 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.