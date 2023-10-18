وزير الخارجية الإسباني: سنزيد مساعداتنا الإنسانية للفلسطينيين إلى 21 مليون يورو

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وزير الخارجية الإسباني، قال: إننا سنزيد مساعداتنا الإنسانية للفلسطينيين بمقدار 4 ملايين يورو إلى 21 مليونا هذا العام.

وأعلن خوسيه مانويل، القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، في مؤتمر صحفي أمس، إن بلاده ستزيد مساعداتها الإنسانية لقطاع غزة بحزمة قيمتها مليون يورو (1.06 مليون دولار)، وأنها مُستعدة لإرسال المزيد، وأنه يجب أن تصل المساعدات إلى السكان المدنيين في غزة، وإسبانيا مستعدة وعازمة على المشاركة، لافتا إلى أن حزمًا إضافية ستأتي، لأن كل شيء يشير إلى الحاجة للمزيد من المساعدات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.