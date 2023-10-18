ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الإسباني: سنزيد مساعداتنا الإنسانية للفلسطينيين إلى 21 مليون يورو

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وزير الخارجية الإسباني، قال: إننا سنزيد مساعداتنا الإنسانية للفلسطينيين بمقدار 4 ملايين يورو إلى 21 مليونا هذا العام.

وأعلن خوسيه مانويل، القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، في مؤتمر صحفي أمس، إن بلاده ستزيد مساعداتها الإنسانية لقطاع غزة بحزمة قيمتها مليون يورو (1.06 مليون دولار)، وأنها مُستعدة لإرسال المزيد، وأنه يجب أن تصل المساعدات إلى السكان المدنيين في غزة، وإسبانيا مستعدة وعازمة على المشاركة، لافتا إلى أن حزمًا إضافية ستأتي، لأن كل شيء يشير إلى الحاجة للمزيد من المساعدات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.

ads
الأسباني الخارجية الفلسطينيين القاهرة الاخبارية المساعدات
ads