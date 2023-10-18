اليوم.. اجتماع طارئ لتحالف الأحزاب المصرية لمناقشة تداعيات الوضع في غزة بعد مجزرة مستشفى المعمداني

وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الدعوة الى المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية الذى يضم ٤٢ حزبا سياسيا لعقد جلسة طارئة مساء اليوم لمناقشة تداعيات الوضع فى غزة بعد ارتكاب إسرائيل لمجزرة مستشفى المعمدانى واستشهاد ٥٠٠ شهيد فلسطينى.

وقال النائب تيسير مطر، إن تحالف الأحزاب يؤيد ويساند الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى كل ما يتخذه من مواقف وقرارات بشان معالجة الوضع المتفجر فى غزة ،كما اننا نتضامن بقوة مع أهالينا فى غزة .

وكلف النائب تيسير مطر الكاتب الصحفى محمود نفادى المتحدث الاعلامى باسم التحالف بالتواصل مع السفير الفلسطيني بالقاهرة لدعوته لحضور هذا الاجتماع، إذ سيوضع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصرى على مائدة الاجتماع.