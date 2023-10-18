انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب السعيدية البحرية في دمياط

انعقدت بمقر مركز شباب السعيدية البحرية إدارة شباب كفر سعد بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة، الجمعية العمومية للمركز للعام 2024/2023 .

يتضمن جدول الأعمال، استكمال عضوية مجلس الإدارة، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة على موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق على الحساب الختامى للمركز.

يتم عقد الجمعيات بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية بالتعاون مع إدارة الهيئات.

وحضرت النسبة القانونية المقرره لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وحيث إنه لم يتقدم للمنصب الشاغر أي مرشحين، وهو منصب ( 1 عضو شباب) دورة ٢٠٢٦/٢٠٢٢ ، يظل المنصب شاغر لحين شغله بالانتخاب في أقرب جمعية عمومية .

ويتم عقد الجمعيات العمومية، استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018 .

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب، منها 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

انعقدت بمقر مركز شباب تفتيش السرو إدارة شباب الروضة بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة ، الجمعية العمومية للمركز للعام 2024/2023 .

يتضمن جدول الأعمال ، استكمال عضوية مجلس الإدارة ، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز .

يتم عقد الجمعيات بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية بالتعاون مع إدارة الهيئات حيث تم استكمال النصاب القانوني لحضور أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب السرو في الزرقا في محافظة دمياط لاستكمال المناصب الشاغرة به وإجراء انتخابات عليها ولم يتقدم احد للترشح.