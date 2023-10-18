الأمين العام لـ«التعاون الخليجي» يدين قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وبيّن «البديوي»، أن الاستهداف دليل صارخ لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة غير المعترفة بالمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، ودليل على رعونة ممارساتها، مؤكدا على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون والمناهضة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والخطيرة.

ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ومهامه لوقف تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلي.