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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمين العام لـ«التعاون الخليجي» يدين قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وبيّن «البديوي»، أن الاستهداف دليل صارخ لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة غير المعترفة بالمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، ودليل على رعونة ممارساتها، مؤكدا على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون والمناهضة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والخطيرة.

ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ومهامه لوقف تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قصف مستشفي المعمداني طائرات الاحتلال الإسرائيلي استشهاد وإصابة المئات جاسم محمد البديوي
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